Un éboulement fait des dizaines de morts en Éthiopie

Photo: Zacharias Abubeker Agence France-Presse

Addis Abeba — Au moins 46 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par un immense éboulement d’ordures dans la plus grande décharge d’Éthiopie, en périphérie d’Addis Abeba, une catastrophe que les riverains attribuent à des travaux d’aplanissement sur la partie supérieure de cet océan de déchets. Quelques enfants figurent parmi les victimes, a ajouté une porte-parole de la municipalité. La plupart des personnes tuées étaient des « squatteurs » habitant sur cette décharge et fouillant quotidiennement les hauts amoncellements de déchets à la recherche d’objets susceptibles d’avoir de la valeur, a précisé la porte-parole. Koshe est depuis plus de 40 ans le principal lieu d’entreposage des ordures d’Addis Abeba, capitale de 4 millions d’habitants. Selon les résidents interrogés par l’AFP, la décharge compte environ 300 habitants vivant dans une cinquantaine d’abris de fortune, dont quelques-uns ont été épargnés par l’éboulement.