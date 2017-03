Complicités internes dans l’hôpital attaqué

Kaboul — Les récits des rescapés confirment des complicités internes, notamment médicales, dans l’attaque de l’hôpital militaire pourtant hautement sécurisé mercredi à Kaboul : un sérieux revers pour les services de sécurité et de renseignements afghans. Par ailleurs, plusieurs témoignages recueillis par l’AFP infirment, malgré sa revendication, la responsabilité du groupe État islamique (EI) dans ce massacre qui a fait plus de 100 morts selon de multiples sources : « Les assaillants chantaient “Allah Akhbar ! Vive les talibans” », ont rapporté des médecins. Dès le début de l’attaque, à un jet de pierre de l’ambassade américaine, les autorités et témoins ont signalé des assaillants en blouse blanche. Et dimanche soir le ministère de la Défense a reconnu que l’opération, minutieusement préparée, « avait forcément nécessité des complicités internes ». Selon des témoins, le commando a soigneusement évité les deux salles dans lesquelles sont soignés des combattants talibans au premier étage. Ceci signe, selon eux, la responsabilité des talibans.