L’ambassade et le consulat néerlandais en Turquie bouclés pour «raisons de sécurité»

Istanbul — Les autorités turques ont bloqué samedi soir les accès à l’ambassade des Pays-Bas à Ankara et au consulat du royaume à Istanbul pour «raisons de sécurité», a-t-on appris auprès de responsables du ministère turc des Affaires étrangères.«Les résidences du chargé d’affaires de l’ambassade et du consul sont soumises au même traitement», ont précisé ces sources qui s’exprimaient sous le couvert de l’anonymat.Ce geste s’inscrit dans la crise diplomatique entre les deux pays , née de la décision du gouvernement néerlandais d’empêcher samedi le ministre turc des Affaires étrangères de se rendre aux Pays-Bas pour un rassemblement de soutien au référendum convoqué par le président turc Recep Tayyip Erdogan.Ce dernier a vivement réagi à la décision de La Haye et a accusé le gouvernement néerlandais d’entretenir des «vestiges du nazisme». Des propos qualifiés de «fous» et «déplacés» par le premier ministre néerlandais Mark Rutte.M. Cavusoglu a, en revanche, pu atterrir à dans la soirée à Metz, une ville de l’est de la France où il doit participer à un rassemblement dimanche.