Des milliers d’Haïtiens font leurs adieux à l’ex-président René Préval

11 mars 2017Evens Sanon - Associated Press

Photo: Associated Pres Photo Dieu Nalio Chery

Bons mots

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans un parc de Port-au-Prince, samedi, pour assister aux funérailles d’État de l’ex-président haïtien René Préval, concluant par le fait même six jours de deuil national soulignant la mémoire de l’homme qui dirigeait le pays quand un séisme dévastateur a terrassé Haïti, en 2010.Les marcheurs endeuillés ont défilé sous le soleil cuisant, scandant «longue vie à Préval» au son de la musique traditionnelle qui émanait de la place Champ de Mars, au centre-ville de Port-au-Prince, où le cercueil de René Préval recouvert du drapeau national était disposé.Trois anciens présidents haïtiens — Michel Martelly, Jocelerme Privert et Boniface Alexandre — étaient présents aux côtés de diplomates étrangers et de représentants d’organisations internationales.René Préval est le seul dirigeant haïtien élu démocratiquement à avoir effectué deux mandats, alors que la «Perle des Antilles» est connue pour ses décennies d’incertitude politique.Les personnes réunies samedi n’ont eu que de bons mots pour leur ancien chef d’État. Le président actuel, Jovenel Moïse, a souligné la mémoire d’un «leader pour tous les Haïtiens qui a démontré un respect pour tout le monde».Mario Prasmars, un homme de 42 ans qui tenait à assister à la cérémonie, a fait 18 heures de voyagement pour être au rendez-vous. Préval était à son sens un véritable «père pour Haïti», a-t-il dit.En après-midi, le cercueil de René Préval devait voyager quatre heures durant pour arriver au village de Marmelade, d’où l’ex-président est originaire.Les membres de la famille de l’ex-dirigeant ont affirmé que ce dernier avait succombé, le 3 mars, à une crise cardiaque. Le procureur général n’a toutefois pas confirmé cette information, cette semaine, soutenant que de nouveaux tests complémentaires à l’autopsie seraient nécessaires.