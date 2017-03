L’ONU accuse Ankara de «graves violations» en pays kurde

Les forces de sécurité turques auraient commis de « graves violations » des droits de la personne dans leurs opérations contre les rebelles kurdes du sud-est de la Turquie depuis la fin du cessez-le-feu à l’été 2015, ont déploré vendredi les Nations unies dans un rapport qu’Ankara a aussitôt rejeté.

Le premier rapport sur le sujet du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme est « en majeure partie biaisé, fondé sur de fausses informations et loin d’être professionnel », a en effet affirmé le ministère turc des Affaires étrangères.

Les Nations unies détaillent de leur côté les « allégations de destructions massives, de meurtres et de nombreuses autres graves violations des droits de la personne commises entre juillet 2015 et décembre 2016 dans le sud-est de la Turquie, au cours des opérations de sécurité gouvernementales ».

Le Sud-Est, en majorité peuplé de Kurdes de la Turquie, est ensanglanté par des combats quotidiens entre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé organisation « terroriste » par Ankara, Bruxelles et Washington, et les forces de sécurité depuis la rupture, à l’été 2015, d’un fragile cessez-le-feu. Le conflit kurde a fait plus de 40 000 morts depuis 1984.

D’après l’ONU, les opérations menées par les forces turques entre juillet 2015 et fin 2016 ont touché plus de 30 localités, dont certains quartiers ont été rasés, et entre 355 000 et 500 000 personnes déplacées, en majorité des Kurdes.

N’ayant pas été autorisé à se rendre sur place par la Turquie, le Haut-Commissariat a établi son rapport sur la base d’images satellites de l’ONU, d’entretiens avec des victimes, des témoins ou leurs familles et d’informations d’organisations non gouvernementales.

Quelque 2000 personnes « auraient été tuées dans le cadre des opérations de sécurité dans le sud-est de la Turquie », écrit l’ONU.

Il s’agit de 800 membres des forces de sécurité et de 1200 habitants de la région, dont « un nombre indéterminé […] pourrait avoir été impliqué dans des actions non violentes contre l’État », précise le rapport.

« Le gouvernement turc ne nous a pas accordé l’accès à la région, mais a contesté la véracité des très graves allégations publiées dans ce rapport », a déclaré le haut-commissaire, Zeid Ra’ad Al Hussein, dans un communiqué. « Mais la gravité des allégations, l’échelle des destructions et le déplacement de plus de 355 000 personnes signifient qu’une enquête indépendante est à la fois urgente et essentielle », a-t-il ajouté.