Appel à une mobilisation «massive» pour la Somalie

Mogadiscio — Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé mardi la communauté internationale à se mobiliser massivement pour « éviter le pire » en Somalie, pays de la Corne de l’Afrique sur lequel plane l’ombre d’une nouvelle famine. Car une énième sécheresse ravage l’Est de l’Afrique et la Somalie est au bord d’une troisième famine en 25 ans. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 6,2 millions de Somaliens — soit la moitié de la population — ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, dont près de trois millions qui souffrent de la faim. « Il est possible d’éviter le pire », a déclaré à la presse Antonio Guterres après s’être entretenu à Mogadiscio avec le nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, élu le 8 février et plus connu sous son surnom de Farmajo. « Nous avons besoin d’un soutien massif de la part de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011. » Après sa rencontre avec M. Mohamed à Mogadiscio, M. Guterres a visité un camp de déplacés à Baidoa, capitale de la province de Bay (sud). Cette ville, qui selon l’ONU abrite 42 000 déplacés, est dans la zone la plus affectée par la sécheresse. Les militants islamistes shebab, affiliés à al-Qaïda et qui contrôlent la majeure partie du sud somalien, refusent de laisser les humanitaires venir au secours des populations. « Nous avons l’obligation morale de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces gens », a déclaré M. Guterres dans le camp, avant d’affirmer : « C’est la situation dramatique dans laquelle se trouvent des pays tels que la Somalie qui produit le terrorisme ».