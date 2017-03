Nouveaux raids contre al-Qaïda

Aden — Des avions et drones américains ont frappé vendredi pour la deuxième journée consécutive des cibles d’al-Qaïda au Yémen, tuant huit membres du réseau djihadiste. Les forces américaines ont mené au total « un peu plus d’une trentaine » d’attaques en deux jours, a indiqué le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis. Comme ceux de la veille, les bombardements américains visaient des combattants d’al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), ainsi que des caches d’armes et de l’équipement militaire, selon le Pentagone.