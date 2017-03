13 ans de prison pour un trafiquant d’ivoire

Dar es Salaam — Le plus célèbre trafiquant d’ivoire tanzanien, Boniface Matthew Maliango, surnommé « le Diable », a été condamné vendredi à 13 ans de prison par un tribunal de Dodoma, dans le centre de la Tanzanie, a annoncé une ONG qui suivait le procès. « Ce jugement est le premier rendu dans plusieurs affaires intentées contre lui. Bon travail », s’est réjouie la section tanzanienne de l’ONG internationale de protection de la nature PAMS Foundation. Considéré comme le plus grand trafiquant d’ivoire en Afrique de l’Est, Maliango, 47 ans, avait été arrêté fin septembre 2015 à Dar es Salaam, après plus d’une année de traque.