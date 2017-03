Des milliers de personnes fuient Mossoul-Ouest pendant la nuit

Mossoul — Des milliers de civils ont fui Mossoul-Ouest pendant la nuit, au moment où les forces irakiennes progressaient au nord d’une vaste base militaire près de l’aéroport de la ville.

Les forces spéciales irakiennes se sont enfoncées dans le quartier de Wadi Hajar, qu’elles ont repris vendredi aux combattants du groupe armé État islamique (EI).

Ces forces tentent maintenant de rejoindre les hommes de la police fédérale irakienne qui avancent le long de la rive occidentale de la rivière Tigre.

L’ONU affirme que près de 30 000 personnes se sont échappées de Mossoul-Ouest depuis le début de l’offensive irakienne, il y a un peu moins de deux semaines.

Plusieurs résidants de Mossoul se sont enfuis par le quartier de Mamun, qui est partiellement contrôlé par les forces spéciales irakiennes. Certains ont donné des somnifères à leurs enfants pour éviter que leurs cris et leurs pleurs n’alertent les djihadistes.

Un officier irakien en poste à Mamun a dit que 7000 personnes ont utilisé ce trajet pour s’échapper dans la nuit de jeudi à vendredi.

La coalition américaine a largué au moins 15 bombes sur Mossoul-Ouest vendredi, notamment pour neutraliser des tireurs embusqués, des pièces d’artillerie et des voitures piégées.

Le Comité international de la Croix-Rouge a dit que sept patients qui ont probablement été exposés à un agent chimique sont soignés à l’hôpital Rozhawa, près de Mossoul.

« Ces deux derniers jours, l’hôpital a admis cinq enfants et deux femmes présentant des symptômes cliniques suggérant une exposition à un produit chimique vésicant, a déclaré par voie de communiqué Robert Mardini, le directeur régional du CICR pour le Moyen-Orient. Nous condamnons vigoureusement tout usage d’armes chimiques, par qui que ce soit et où que ce soit. »

Les patients admis à l’hôpital Rozhawa présentaient notamment des ampoules et des irritations au niveau des yeux et de la peau et souffraient de vomissements et d’accès de toux.