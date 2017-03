Rohingyas: l’ONU veut une enquête

Genève — La Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la Birmanie a demandé jeudi l’établissement d’une commission d’enquête internationale sur les exactions commises contre la minorité musulmane des Rohingyas. Dans un rapport publié jeudi, Yanghee Lee recommande à la communauté internationale d’« établir une commission d’enquête » chargée d’examiner la « politique discriminatoire systématique, structurelle et institutionnelle » dont souffrent les Rohingyas et d’enquêter sur les violences commises à leur encontre, en particulier en 2012, en 2014 et depuis octobre dernier. L’armée birmane a lancé le 10 octobre une offensive d’envergure dans l’État Rakhine (ouest), où vivent les Rohingyas, après des raids meurtriers de groupes armés contre des postes-frontière. Début février, les Nations unies ont dénoncé une vaste entreprise de répression « généralisée et systématique » menée essentiellement par l’armée à l’encontre des Rohingyas et ayant abouti à un « nettoyage ethnique » et « très probablement » à des crimes contre l’humanité.