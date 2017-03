460 tonnes de bagages pour le roi en Indonésie

Photo: Achmad Ibrahim / Associated Press

Jakarta — Le roi Salmane a entamé mercredi la première visite d’un monarque saoudien en Indonésie en un demi-siècle pour affermir les liens économiques avec la nation musulmane la plus peuplée du monde. Accompagné par un aréopage d’un millier de personnes, dont des princes et des ministres, le roi a été accueilli à l’aéroport de Jakarta par le président indonésien, Joko Widodo, et une garde d’honneur. Près de 460 tonnes d’équipement ont été acheminées pour cette visite, dont des limousines Mercedes et des escaliers mécaniques pour la descente d’avion du roi. La plupart des bagages ont été envoyés directement sur l’île de Bali, où le souverain se rendra en vacances après son passage de trois jours à Jakarta.