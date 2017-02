Accès de tension entre Israël et la bande de Gaza

Gaza — Quatre Palestiniens ont été blessés lundi dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes en représailles à un tir de roquette sur le sud d’Israël qui n’a pas fait de victime, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza. Le Hamas qui gouverne la bande de Gaza et l’armée israélienne ont échangé les mises en garde réciproques à la suite de cet accès de tension. « Trois bombes ont été larguées par l’aviation [israélienne] au-dessus d’une base militaire du Hamas à l’ouest du camp de réfugiés de Nousseirat », a dit une source au sein des services de sécurité gazaouis. Le ministère gazaoui de la Santé n’a pas fourni plus de précisions sur les blessés palestiniens. À l’aube, l’armée israélienne avait annoncé qu’« un projectile tiré depuis la bande de Gaza avait frappé une zone non habitée, dans le sud d’Israël ».