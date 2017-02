Violences xénophobes à Pretoria

Pretoria — La police sud-africaine est intervenue vendredi à Pretoria pour empêcher des affrontements entre riverains et immigrés lors d’une manifestation contre les étrangers, cibles d’une nouvelle vague de violences xénophobes qui a mis le pays sous tension. Depuis deux semaines, des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers, notamment des Nigérians, et qu’on soupçonne d’abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue, ont été brûlés par des habitants en colère à Johannesburg et dans la capitale. Ces attaques, qui n’ont pas fait de victime, sont fréquentes en Afrique du Sud, nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté qui affecte la population des townships.