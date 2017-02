Négociations sur fond de violences en Syrie

L’ONU tentait péniblement vendredi de lancer des discussions à Genève entre les deux principaux belligérants syriens, pendant que la violence continuait dans ce conflit aux ramifications inextricables.



Au deuxième jour du nouveau processus de négociations entre le régime de Damas et l’opposition syrienne, aucune discussion sur le fond ne s’est encore engagée, ni avec l’ONU, et encore moins entre les deux parties.



Pendant ce temps, la violence secoue toujours la Syrie. Un attentat suicide a ainsi fait plus de 40 morts, des rebelles syriens, vendredi à Al-Bab, fief des djihadistes de l’État islamique (EI) dans le nord du pays, qui avait été repris la veille par les insurgés alliés aux Turcs.



Un autre attentat contre un barrage à l’entrée d’Al-Bab a tué deux soldats turcs, a annoncé Ankara.



Ces attaques, sans doute commises par l’organisation État islamique, selon l’ONG syrienne OSDH, ne sont pas directement liées aux négociations de Genève puisque le groupe EI est exclu du processus.



Elles illustrent néanmoins la fragilité de toute « normalisation » dans un pays ravagé par six ans de guerre, et où interviennent des acteurs multiples aux agendas différents.

Par ailleurs, une trentaine de rebelles ont aussi été tués jeudi dans des raids aériens du régime syrien à l’ouest de la métropole d’Alep (nord), reconquise fin décembre par les forces de Damas.

« Le régime veut renforcer ses positions autour d’Alep et prend les tirs de roquettes des rebelles comme prétexte pour bombarder leurs positions et tenter de les chasser des banlieues », a indiqué à l’AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH.

Un cessez-le-feu conclu fin décembre sous les auspices de la Russie, alliée de Damas, et de la Turquie, soutien de l’opposition, est censé s’appliquer au régime et à l’opposition armée, à l’exclusion des djihadistes.

Pourparlers

À Genève, les pourparlers officiellement ouverts jeudi soir ont été présentés par l’ONU comme une opportunité « historique » de mettre fin au conflit qui a fait en six ans plus de 310 000 morts et des millions de réfugiés. Mais les belligérants ne se parlent toujours pas et les discussions entre l’émissaire de l’ONU Staffan de Mistura et les représentants du régime et de l’opposition semblaient s’enliser vendredi dans des questions de procédure.Pourparlers directs ou indirects ? Quelle composition pour la délégation de l’opposition ?« Nous avons parlé exclusivement du format des discussions à venir », a déclaré à la mi-journée l’impavide chef de la délégation syrienne, Bachar al-Jaafari, à l’issue d’une rencontre de deux heures avec M. de Mistura. « Il nous a donné un papier, nous sommes d’accord pour l’étudier et donnerons notre réponse par les canaux diplomatiques usuels », a-t-il ajouté sans aucune autre précision, dans une déclaration de deux minutes à la presse.Selon une source proche des négociations, le « papier » comprend les trois points sur lesquels l’ONU veut engager les discussions : transition, constitution et élections.« Nous allons parler de procédure », a dit comme en écho à l’AFP un membre de la délégation de l’opposition, Assad Hana, avant une rencontre prévue dans l’après-midi avec l’émissaire de l’ONU.L’opposition rassemblée dans le Haut comité des négociations (HCN) réclame des négociations directes avec le régime. Ce dernier n’a pas donné de réponse mais conteste la composition de la délégation de ses adversaires.

Des représentants du Groupe de Moscou et du Groupe du Caire, considérés comme plus modérés vis-à-vis du régime de Damas et soutenus par son allié russe, sont présents à Genève. Mais la délégation du HCN conduite par le cardiologue Nasr al-Hariri refuse qu’ils aient le statut de négociateurs.

«Transition politique»

Enfin et surtout, l’ordre du jour des discussions reste une question très délicate. La « transition politique », prévue dans la résolution 2254 du Conseil de Sécurité qui sert de base aux négociations de paix, est au coeur du débat.

Mais elle n’a pas le même sens pour Damas et ses alliés russe et iranien d’un côté, pour l’opposition de l’autre.

« Dans l’esprit des Russes et du régime, on met en place un gouvernement d’union nationale, Bachar Al-Assad reste président et on fait entrer des opposants qui s’occuperont de la Chasse et des Sports. Dans l’esprit de l’opposition, il est clair que le président syrien ne peut pas rester au pouvoir », résume la source diplomatique occidentale.