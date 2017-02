Le Pakistan en proie à des attentats en série

Lahore — Un nouvel attentat à la bombe a frappé jeudi Lahore, capitale culturelle du Pakistan, tuant au moins huit personnes et faisant encore monter la tension et le malaise dans le pays après deux semaines noires. Il s’agit du 10e attentat ou évènement violent à frapper le Pakistan en onze jours. Au moins 136 personnes ont été tuées au cours de cette période, selon un décompte de l’AFP. L’explosion s’est produite dans le quartier chic de Defence Housing Authority. Elle a ravagé un immeuble en cours de réfection et soufflé les vitres des voitures garées à proximité. Le dernier bilan est de huit morts et 28 blessés, selon la ministre provinciale de la Santé, Khawaja Salman Rafique. La nouvelle attaque intervient au lendemain de l’annonce par l’armée pakistanaise du lancement d’une opération antiterroriste dans l’ensemble du pays.