Famines: l’ONU a besoin de 4,4 milliards de dollars

New York — Les Nations unies ont besoin de 4,4 milliards de dollars de financements d’urgence pour faire face à des situations de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon le secrétaire général Antonio Guterres. Plus de 20 millions de personnes sont dans des situations catastrophiques dans ces quatre pays et des actions sont nécessaires rapidement pour éviter des désastres humanitaires, a souligné mercredi M. Guterres à New York. Les Nations unies ont levé jusqu’à présent seulement 90 millions de dollars. La déclaration de ces quatre alertes aux famines au même moment est sans précédent au cours de ces dernières décennies. Des quatre situations de famine, seule une, en Somalie, est due à une sécheresse, les trois autres sont la conséquence de conflits.