Amnistie internationale déplore la montée en flèche des discours de haine et de peur

Le monde est aux prises avec une montée en force sans précédent des discours « déshumanisants » depuis les années 1930, y compris de la part de démocraties jouant un rôle de premier plan, s’inquiète Amnistie internationale dans son dernier rapport sur la situation des droits de la personne dans le monde.

Fruit de l’analyse de la situation prévalant dans 159 pays, ce dernier rapport conclut que l’année 2016 aura été celle des politiques de « diabolisation » qui alimentent le rejet « des autres », ainsi que la crainte et la peur à l’égard de diverses populations. « En 2016, l’utilisation cynique de ces discours rejetant la faute sur les “autres” et distillant la peur et la haine a atteint des niveaux inégalés depuis les années 1930 », a déclaré mercredi Salil Shetty, secrétaire général d’Amnistie internationale (AI).



« Ce nouvel ordre mondial, où les droits de la personne sont considérés comme un obstacle aux intérêts nationaux, affaiblit dangereusement la capacité de combattre les atrocités massives […] laissant la porte ouverte à des violences qui ne sont pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire », a ajouté le porte-parole d’AI.

Ce dernier rapport souligne l’impact délétère des « marchands de peur » que sont devenus notamment Donald Trump aux États-Unis, Viktor Orban en Hongrie, Recep Tayyip Erdogan en Turquie et Rodrigo Duterte aux Philippines sur le reste de la planète. Leurs discours fielleux ont encouragé l’adoption de politiques ciblant des pans entiers de la population, dont les réfugiés, des personnes homosexuelles ou toxicomanes, propageant l’idée que certaines personnes « sont moins humaines que d’autres ».

Le droit international violé

En 2016, 36 pays ont bafoué le droit international en refoulant des réfugiés vers des pays où leurs droits étaient menacés. Plus que les décrets anti-immigrants de Trump, l’organisme déplore notamment l’expulsion de migrants par le Mexique et l’accord « illégal et irresponsable » conclu entre l’Union européenne et la Turquie pour y refouler des réfugiés.

« On fait appel au côté obscur de l’humanité. Cela ne se fait plus seulement dans des régimes autoritaires, mais dans des pays de premier plan, des démocraties qui sont des États de droit. Quel message envoie-t-on ? » déplore Béatrice Vaugrante, directrice générale d’AI pour le Canada francophone.

Celle-ci se désole de l’indifférence généralisée dans laquelle continuent d’être bafoués des droits de la personne, notamment en Arabie saoudite, mais aussi en Syrie et au Soudan, où la population civile, victime de crimes de guerre, paie le prix de conflits sanglants. Le rapport de 2016 fait état de 23 pays, dont le Yémen, l’Afghanistan, la République centrafricaine et le Burundi, où des crimes de guerre sont restés impunis. Devant ces atrocités, plusieurs États, repliés sur leurs intérêts nationaux, se sont désintéressés de la coopération internationale, dit-elle.

« La seule solution, c’est que les citoyens s’en mêlent et s’informent correctement, estime Mme Vaugrante. Nous lançons un appel à agir localement, à faire pression sur leurs gouvernements. »