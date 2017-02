Sept millions de Yéménites proches de la famine

Sanaa — Plus d’un quart des Yéménites, soit sept millions de personnes, sont plus que jamais au bord de la famine, s’est alarmé mardi le coordinateur humanitaire de l’ONU au Yémen. Jamie McGoldrick s’est dit « profondément préoccupé par l’escalade du conflit sur la côte ouest du Yémen », où des combats opposent les forces gouvernementales aux rebelles chiites Houthis près de la mer Rouge. Cette intensification « aggrave une situation humanitaire déjà terrible » dans ce pays pauvre de la péninsule arabique, a ajouté M. McGoldrick dans un communiqué. Selon lui, « 17 millions de personnes ne sont actuellement pas en mesure de se nourrir correctement et sont régulièrement forcées de sauter des repas », les femmes et les jeunes filles étant les plus touchées.