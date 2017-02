Marine Le Pen refuse de porter le voile au Liban

Beyrouth — La candidate du Front national à la présidentielle française, Marine Le Pen, a conclu mardi sa première visite au Liban par un coup d’éclat médiatique en refusant de porter le voile pour rencontrer le mufti de la République. À Beyrouth, Mme Le Pen s’est vu tendre un voile à son arrivée au siège de Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sunnite du pays, pour y rencontrer le cheikh Abdellatif Deriane. Elle a refusé de le prendre et est repartie aussitôt. « Je ne me voilerai pas », a-t-elle martelé devant des journalistes. « J’ai indiqué lundi que je ne me voilerai pas. Ils n’ont pas annulé le rendez-vous, j’ai donc cru qu’ils accepteraient que je ne porte pas le voile », a-t-elle ajouté. Mais Dar al-Fatwa a informé « la veille » la candidate à la présidentielle, par l’intermédiaire d’un de ses collaborateurs, de la « nécessité de se couvrir la tête lors de sa rencontre avec son éminence [le mufti] selon le protocole ».