L’aveuglement

L'Asie aux prises avec les retombées environnementales de son émergence économique a les poumons de plus en plus malades. Une récente étude sur la pollution atmosphérique à l’échelle mondiale, réalisée conjointement par des instituts de recherche de Boston et de Seattle, indique que la situation se dégrade à un point tel en Inde qu’elle est en voie de surpasser aujourd’hui la Chine au palmarès des décès prématurés causés par la mauvaise qualité de l’air.

Le rapport affirme que l’Inde a enregistré au cours des 25 dernières années une augmentation de 50 % des décès liés à la pollution atmosphérique, pendant qu’en Chine, devenue plus sensible aux enjeux environnementaux, le nombre de morts s’est stabilisé ces dernières années. Avec le résultat que la pollution de l’air est aujourd’hui responsable chaque année du décès de 1,1 million d’Indiens. Ce qui ne risque guère de changer bientôt, l’industrie énergétique indienne demeurant extrêmement dépendante du charbon. Comme en Chine d’ailleurs.

Causes probantes de l’aggravation du problème en Inde : industrialisation aveugle, croissance démographique, vieillissement de la population… Sur fond de négligence des gouvernements, indifférents aux défis de santé publique soulevés par la pollution.

Pendant que la qualité de l’air se détériore en Asie du Sud, elle s’est cependant améliorée en Occident, nommément en Europe et aux États-Unis, souligne d’autre part le rapport américain.

Mais une amélioration dont on peut se demander si elle n’est pas compromise. Car il se trouve que le rapport est publié au moment où le Washington Post rapporte que le président Donald Trump est sur le point, peut-être dès cette semaine, de signer deux décrets édulcorant les politiques américaines en matière de protection de l’air et de l’eau. Entouré de climato-négationnistes, dont Scott Pruitt, nouveau directeur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), n’est pas le moindre, M. Trump doit sous peu annoncer la levée d’un moratoire sur l’exploitation du charbon et la « révision » par l’EPA de la réglementation limitant les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. Une réglementation qui était au coeur du plan de protection environnementale de Barack Obama.

Donald Trump a décidé que ces politiques nuisent à la croissance du PIB. Il adopte la posture idéologique voulant qu’elles constituent d’inacceptables intrusions de l’État fédéral dans le développement économique de l’empire. Entendu, du reste, qu’il récompense pour leurs votes un certain nombre d’électeurs que les mesures environnementales laissent en plan.

Bref, les États-Unis vont maintenant émuler l’Inde.