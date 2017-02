Équateur: impatience grandissante pour le résultat de la présidentielle

Quito — L’attente des résultats du premier tour de l’élection présidentielle suscitait l’impatience lundi en Équateur, le candidat du parti au pouvoir tablant sur sa possible victoire dès le premier tour, alors que son principal adversaire de droite espérait un second tour pouvant lui permettre de succéder au président sortant Rafael Correa. Le socialiste Lenin Moreno était en tête des résultats partiels du scrutin de dimanche, mais pourrait devoir affronter le 2 avril un second tour incertain face à l’ex-banquier de droite Guillermo Lasso. L’issue définitive du premier tour, désormais attendue d’ici jeudi, apparaît déterminante pour la gauche latino-américaine, affaiblie par les virages conservateurs de l’Argentine, du Brésil et du Pérou. Le charismatique mais controversé Rafael Correa, qui ne se représentait pas après dix ans au pouvoir, va laisser ce petit pays andin modernisé, avec des inégalités sociales réduites, mais en proie à la crise économique. Son ancien vice-président Lenin Moreno, candidat d’Alliance Pays (AP), détenait 39,13 % des voix face à Guillermo Lasso, du mouvement conservateur Créant des opportunités (Creo), crédité de 28,31 %, selon des résultats portant sur 88,9 % des suffrages exprimés, publiés lundi sur le site du Conseil national électoral (CNE). Pour l’emporter dès le premier tour, le candidat d’AP doit totaliser au moins 40 % des voix, avec dix points d’avance sur le leader de la droite.