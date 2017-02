La faim, arme de guerre

Après six ans d’absence à l’échelle de la planète, la famine refait surface au Soudan du Sud. Les Nations unies et le gouvernement de ce pays indépendant depuis 2011 ont annoncé lundi que 100 000 personnes vivaient officiellement dans l’état d’insécurité alimentaire le plus sévère qui soit. Les agences de l’ONU ont souligné que la catastrophe humanitaire qui afflige ce pays en proie à une guerre civile depuis 2013 était « l’oeuvre de l’homme ».

« Nos pires craintes se sont réalisées. De nombreuses familles ont épuisé tous les moyens en leur possession pour survivre », a déclaré par voie de communiqué Serge Tissot, représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Soudan du Sud.

Pour l’heure, les 100 000 personnes aux prises avec la famine sont localisées dans quelques régions de l’État de l’Unité, dans le nord du pays, l’un des plus touchés par les combats qui opposent les forces gouvernementtales aux rebelles depuis 2013. Mais les trois agences onusiennes signataires de la déclaration commune — le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et la FAO — ont signalé qu’« un million d’autres personnes sont considérées comme étant au bord de la famine ».

Selon les critères de l’ONU, l’état de famine est déclaré lorsque les niveaux de faim, de malnutrition et de mortalité atteignent les seuils les plus élevés : au moins 20 % des ménages dans une région donnée doivent subir des pénuries extrêmes de nourriture, la malnutrition aiguë doit atteindre 30 % de cette population et au moins deux personnes sur 10 000 doivent mourir chaque jour.

Du reste, les trois agences indiquent que « 4,9 millions de personnes — soit plus de 40 % de la population sud-soudanaise — ont besoin d’une aide alimentaire, nutritionnelle et agricole d’urgence ».

Conséquence de la guerre

Si la famine survient en pleine saison sèche, laquelle s’étend de décembre à avril, ce sont la crise économique — l’inflation a crû de 800 % au cours de la dernière année — et, surtout, la guerre civile qui sont jugées responsables de la catastrophe humanitaire.

« Cette famine est l’oeuvre de l’homme, a déclaré par voie de communiqué Joyce Luma, directrice du bureau du PAM au Soudan du Sud. Nous avons averti que les accomplissements de l’aide humanitaire seront limités sans paix et sécurité, qu’il s’agisse du personnel humanitaire ou des personnes affectées par les crises. »

Le Soudan du Sud est en proie à l’un des conflits les plus sanglants au monde depuis fin 2013. La guerre civile qui oppose le président Salva Kiir et son ancien numéro deux Riek Machar a fait des dizaines de milliers de morts et chassé de leur domicile plus de 3 millions de personnes dans ce pays de 12,5 millions d’habitants. Les 13 000 Casques bleus qui y sont déployés sont incapables de rétablir la paix.

Loin de montrer des signes d’apaisement, le conflit fait craindre depuis quelques mois qu’il évolue vers un génocide. Un rapport confidentiel de l’ONU ébruité la semaine dernière avertit également que la guerre a atteint des « proportions catastrophiques pour les civils » et que ceux-ci fuient les villes « en nombre record ».

« La guerre est le facteur le plus important derrière la famine, surtout en raison de l’ampleur des déplacements forcés de population par les différents groupes armés, y compris ceux du gouvernement », explique Lee Seymour, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la violence politique et spécialiste du Soudan du Sud à l’Université de Montréal. « L’agriculture et le pastoralisme de subsistance sont très importants pour une grande partie de la population et la guerre a interrompu la production agricole, ce à quoi il faut ajouter le problème du pillage du bétail. »

Stratégie de la terre brûlée

Ce n’est donc pas une coïncidence si la région nouvellement touchée par la famine dans le nord du pays est également celle qui a connu parmi les combats les plus intenses entre les deux camps et les milices qui leur sont rattachées. Cette partie du pays a en effet été le théâtre d’importantes offensives et contre-offensives terrestres depuis le printemps 2015, lesquelles s’accompagnaient souvent d’une stratégie de la terre brûlée : destruction de villages, massacres de civils et autres abus, explique Jonathan Pedneault, chercheur pour l’ONG internationale Human Rights Watch au Soudan du Sud. Selon lui, plus de 10 000 têtes de bétail y ont été subtilisées, laissant bien des éleveurs sans moyen de subsistance.

Au départ, les organisations humanitaires ont pu répondre aux besoins de cette population, raconte M. Pedneault. Mais la donne a changé à l’été 2016, lorsque le gouvernement a restreint l’accès des humanitaires aux régions perçues comme contrôlées par les rebelles. Il est alors devenu très difficile de circuler hors des centres urbains.

« Ce qui est très clair dans l’État de l’Unité comme dans le sud du pays, c’est que les deux parties ciblent les populations civiles et s’attaquent délibérément à leurs moyens de subsistance, sans être inquiétées. La famine est le résultat direct de cette impunité », dit-il.

Selon Lee Seymour, il y a une longue histoire au Soudan du Sud d’utiliser la faim comme arme de guerre. « Presque toutes les factions impliquées dans le conflit ont été accusées de cela. »

D’autres régions à risque

Selon le PAM, l’UNICEF et la FAO, si rien n’est fait d’ici juillet, le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire devrait atteindre les 5,5 millions au Soudan du Sud.

Le jeune pays d’Afrique de l’Est n’est toutefois pas le seul à connaître une grave crise liée à la sécurité alimentaire, car le PAM annonçait la semaine dernière un risque de famine dans trois pays ou régions autres que le Soudan du Sud : le Yémen, la Somalie et le nord-est du Nigeria. Si la situation devait se détériorer dans ces quatre pays, c’est, au total, 20 millions de personnes qui risqueraient de mourir de faim au cours des six prochains mois.