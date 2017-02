Attentat terroriste: le Pakistan durcit sa sécurité

Sehwan — Le Pakistan a durci sa sécurité vendredi et affirme avoir tué « plus de 100 terroristes », au lendemain d’un attentat suicide qui a coûté la vie à au moins 88 personnes, dont une vingtaine d’enfants, dans un célèbre sanctuaire soufi dans le sud du pays. L’attaque, revendiquée par le groupe djihadiste sunnite État islamique (EI), s’est produite dans le sanctuaire Lal Shahbaz Qalandar, dédié à un saint soufi du XIIIe siècle, dans la ville de Sehwan à environ 200 km au nord-est de la mégalopole portuaire du Sud, Karachi. Le soufisme, branche mystique et tolérante de l’islam, est considéré comme hérétique par certains groupes islamistes radicaux. Un précédent bilan a été revu en hausse à 88 victimes, selon des sources médicales vendredi. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier dans le pays depuis l’attaque d’une école à Peshawar fin 2014 (plus de 150 morts). La classe politique et les autorités civiles et militaires ont vivement réagi, promettant de lutter pied à pied contre les « forces hostiles » et de « venger » leurs victimes.