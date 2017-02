Maroc: près de 500 migrants forcent la frontière

Près de 500 migrants ont forcé vendredi la frontière entre l’Espagne et le Maroc à Ceuta, au moment où Rabat menace de ne plus contrôler les flux migratoires si un différend agricole avec l’Union européenne n’est pas réglé. Ils se trouvent désormais dans le centre de rétention des migrants de Ceuta. Une fois en territoire espagnol, les migrants ont le droit de présenter une demande d’asile et, si elle est acceptée, de s’installer dans l’Union européenne. Cette entrée massive est l’une des plus importantes depuis que la barrière a été rehaussée en 2005, et survient alors qu’un différend oppose le Maroc à l’Union européenne sur l’interprétation d’un accord de libre-échange sur les produits agricoles et de la pêche.