L’Iran fustige Israël et les États-Unis

Téhéran — L’Iran a accusé jeudi Israël de constituer la « plus grande menace » pour la paix mondiale, au lendemain des attaques des dirigeants américain et israélien contre Téhéran. À l’occasion d’une rencontre mercredi avec le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, à Washington, le président américain, Donald Trump, a mis en garde contre « la menace des ambitions nucléaires de l’Iran » et dénoncé de nouveau l’accord sur le programme nucléaire iranien conclu avec les grandes puissances en 2015. « L’amère vérité est que ces allégations injustes sont répétées par le régime sioniste, qui ne respecte aucune loi internationale et possède des centaines de têtes nucléaires », a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghasemi, à l’agence officielle IRNA.