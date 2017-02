Fin de l’épidémie de fièvre jaune

Dakar — L’épidémie de fièvre jaune qui a fait environ 400 morts au Congo et en Angola est maintenant terminée, a annoncé mardi l’Organisation mondiale de la Santé. L’agence onusienne a dit que cette épidémie compte parmi « les plus importantes et les plus difficiles à gérer » des dernières années. L’épidémie, qui a été décelée en Angola à la fin de 2015, a fait 965 malades confirmés et des milliers de malades présumés dans les deux pays, selon un communiqué de l’OMS. Aucune nouvelle infection n’a été rapportée depuis six mois.