La soeur de Raïf Badawi interrogée par la police

Dubaï — La soeur du blogueur emprisonné Raïf Badawi a indiqué avoir été interrogée mercredi par la police saoudienne sur ses activités liées à la défense des droits de l’Homme, et laissée en liberté.

« L’interrogatoire d’aujourd’hui a porté sur mes activités relatives aux droits de l’Homme et celles concernant la défense des femmes dont une campagne contre le système » de gardien mâle, a indiqué Samar Badawi sur Twitter.

Today's investigation is related to previous issues about my HR and civil activities including women's campaign against male guardians.