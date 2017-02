Le chef de l’ONU espère une «résurrection» du processus de paix au Yémen

Riyad — Le secrétaire général de l’ONU a appelé dimanche à Riyad à la « résurrection » du processus de paix entre les parties en conflit au Yémen pour mettre fin à la souffrance des civils. « Si les négociations sont mortes elles peuvent toujours connaître une résurrection […] pour une simple raison : la souffrance du peuple yéménite », a déclaré Antonio Guterres lors d’une conférence de presse conjointe avec le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al-Jubeir. La guerre au Yémen oppose les forces progouvernementales aux Houthis, soutenus par l’Iran, qui contrôlent de vastes territoires, dont la capitale Sanaa. Depuis l’intervention de la coalition arabe sous commandement saoudien en mars 2015 pour aider le pouvoir à stopper la progression rebelle, plus de 7400 personnes ont été tuées et plus de 40 000 blessées, alors qu’une grave crise humanitaire perdure.