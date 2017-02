Le néolibéralisme « frappe un mur »

Trump, Le Pen, le Brexit, la montée du populisme et le repli identitaire qui se répand partout sur la planète sont selon moi une preuve de l’échec de plus de 30 ans de règne de l’idéologie néolibérale. Depuis les années 1980, la religion néolibérale, mondialisée, la déréglementation et le démantèlement de l’État ont pris toute la place et se targuent d’être la solution à tous les maux. Pire, les tenants de ce dogme parlaient même de la fin de l’histoire, de l’accomplissement du destin de l’homme libre, devenu en fait le serviteur inconscient d’une économie toute-puissante.

Or, on assiste présentement partout à des mouvements populistes et à l’émergence de leaders politiques prônant le repli sur soi, la fermeture des frontières et le protectionnisme économique. Force est de constater que le néolibéralisme et le capitalisme mondialisé sans entrave, avec leur discours biaisé et leur pensée unique, n’ont pas rempli leurs promesses. À preuve, le grand nombre de personnes délaissées par le système, dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Je crois pour ma part que le peuple n’est pas dupe, qu’il est désormais en quête d’une autre façon de vivre et qu’il se donnera les moyens d’être inclus dans la société. Mais prenons garde, les solutions à des problèmes complexes ne peuvent être simplistes et il faudra patience, réflexions et discernement pour aller de l’avant au bénéfice de tous. Ce sera ardu, mais je garde espoir. Ce n’est pas la fin de l’histoire !