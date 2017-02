Mandat d’arrêt international contre l’ex-président péruvien Toledo

Lima — La justice péruvienne a ordonné jeudi l’arrestation et la détention provisoire de l’ancien président Alejandro Toledo, accusé d’avoir touché des millions de dollars du géant du BTP brésilien Odebrecht contre l’attribution d’un marché public. Le juge Richard Concepcion, chargé de l’affaire, a émis un mandat d’arrêt national et international contre l’ancien chef d’État (2001-2006), qui se trouve actuellement à l’étranger, et a demandé sa « localisation immédiate, son arrestation et sa détention provisoire » pour 18 mois. D’après l’accusation, le groupe brésilien de travaux publics Odebrecht, impliqué dans le méga scandale de corruption autour du géant pétrolier brésilien Petrobras, aurait versé 20 millions $US de dessous-de-table à l’ancien chef d’État pour remporter l’appel d’offres pour la construction d’un axe routier majeur reliant le Pérou au Brésil.