Un président pour la Somalie

Mogadiscio — L’ancien premier ministre somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu mercredi président de son pays à l’issue d’un vote des parlementaires. Il a promis de lutter contre deux des fléaux gangrenant la Somalie : la corruption et les combattants islamistes shebab. Après deux tours de vote ayant duré plus de six heures, l’actuel président, Hassan Sheikh Mohamud, a reconnu sa défaite, et Mohamed Abdullahi Farmajo, membre d’un des principaux clans du pays, les Darod, a été proclamé vainqueur. Malgré l’absence du suffrage universel, dont l’introduction a finalement été reportée à 2020, cette élection est vue comme une avancée dans ce pays privé de véritable État central depuis la chute de l’autocrate Siad Barre en 1991. La Somalie, dont le fragile gouvernement est soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par une force de l’Union africaine comptant 22 000 hommes, est plongée depuis près de trois décennies dans le chaos et la violence entretenus par des milices claniques, des gangs criminels et des groupes islamistes. Dans un rapport publié mardi, l’ONG anticorruption somalienne Marqaati affirme que le processus électoral qui vient de s’achever est « défiguré par la corruption ».