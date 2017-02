Israël: recours en Cour suprême

Jérusalem — Deux organisations de défense des droits de la personne ont déposé mercredi le premier recours pour faire annuler la loi sans précédent permettant à Israël de s’approprier des centaines d’hectares de terre en Cisjordanie occupée. Le dépôt de ce recours devant la Cour suprême israélienne marque le début d’une phase capitale pour l’avenir de cette loi qui scandalise les Palestiniens et émeut la communauté internationale. « Le Parlement israélien ne peut pas adopter une loi qui enfreint les principes constitutionnels. Nous pensons que cette loi n’est pas constitutionnelle », a déclaré Souhad Bishara, l’avocate d’Adalah. Cette ONG qui apporte une assistance juridique aux Palestiniens a saisi la Cour suprême aux côtés du Centre d’aide légale et des droits de l’homme de Jérusalem (JLAC). Ces deux organisations représentent 17 conseils locaux palestiniens de Cisjordanie sur les terres desquels ont été construites des colonies concernées par la nouvelle loi, selon Mme Bishara. La loi adoptée lundi permet à Israël d’exproprier, contre compensation, les propriétaires palestiniens de terrains privés situés en Cisjordanie occupée et sur lesquels des colons israéliens ont construit sans autorisation officielle israélienne.