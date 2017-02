Aide européenne pour Haïti

Port-au-Prince — L’Union européenne a annoncé mercredi au nouveau président d’Haïti, Jovenel Moïse, le versement de 35 millions d’euros (949 millions $CAN) d’aide supplémentaire pour le pays. Cette enveloppe est destinée aux efforts humanitaires d’urgence et au relèvement économique des centaines de milliers de personnes qui ont tout perdu lors du passage destructeur de l’ouragan Matthew, sur le sud d’Haïti au début du mois d’octobre. L’UE est l’un des principaux bailleurs internationaux à soutenir les efforts d’Haïti pour son développement économique et social. Avec l’annonce des 35 millions supplémentaires, l’aide européenne à Haïti pour la période 2014-2020 s’élève à 455 millions d’euros (640 millions $CAN).