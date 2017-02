La Croix-Rouge ciblée en Afghanistan

Mazar-i-Sharif — Six employés afghans de la Croix-Rouge qui distribuaient de l’aide dans le nord enneigé de l’Afghanistan ont été tués, a annoncé mercredi l’organisation internationale, les autorités afghanes accusant le groupe État islamique. Deux autres employés du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui les accompagnaient dans la province instable de Jowzjan sont portés disparus. Le convoi du CICR, formé de trois chauffeurs et cinq employés locaux, a été attaqué alors qu’il transportait de l’aide vers une zone reculée frappée ces derniers jours par de fortes chutes de neige. Plusieurs corps portaient des traces de balles et certaines des victimes avaient été abattues à bout portant de plusieurs balles à la tête et à la poitrine. « C’est une énorme tragédie et nous sommes extrêmement choqués », a dit le président du CICR, Peter Maurer.