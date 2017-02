Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Londres — Le Royaume-Uni a franchi une étape clé dans la mise en oeuvre du Brexit mercredi avec l’adoption par les députés du projet de loi gouvernemental autorisant la première ministre conservatrice Theresa May à lancer la procédure de divorce.

Les députés de la Chambre des communes ont largement approuvé le texte en première lecture par 494 voix contre 122, au terme de plusieurs jours de débats consacrés à l’étude de quelque 140 pages d’amendements.



Le projet de loi, soumis au Parlement après que le gouvernement y a été contraint par la Cour suprême en janvier, doit maintenant être examiné par la Chambre des lords, qui devrait également l’approuver.



Intitulé « Projet de loi de l’Union européenne (notification de retrait) », le texte donne à Theresa May le pouvoir d’activer l’article 50 du Traité de Lisbonne, qui lancera deux années de négociations de sortie de l’UE.



Si l’adoption définitive ne doit pas intervenir avant plusieurs semaines, le vote de mercredi constitue une victoire pour Theresa May, qui s’est engagée à déclencher avant le 31 mars cet article 50.



Pour étouffer toute rébellion dans les rangs de la majorité conservatrice, la première ministre a promis mardi que le Parlement se prononcerait sur les termes du Brexit avant le résultat final des négociations entre Londres et Bruxelles, sans toutefois que cela puisse remettre en cause la sortie du giron européen.



« Nous introduirons une motion. Cette motion sera dans l’accord final », a-t-elle déclaré mercredi au Parlement. Et ce, « avant que le Parlement européen ne débatte et valide l’accord final ».



Détails à venir