Vaste opération contre le groupe EI en Turquie

Istanbul — La police turque a arrêté dimanche plusieurs centaines de personnes dans la plus vaste opération contre des membres présumés du groupe État islamique (EI) depuis l’attaque sanglante du Nouvel An à Istanbul, revendiquée par la formation djihadiste. Selon l’agence progouvernementale Anadolu, 423 personnes ont été arrêtées lors de raids à travers le pays, dont des personnes soupçonnées de planifier des attentats. Environ 150 suspects ont été arrêtés à Sanliurfa, dans le sud-est, et 47 dans la ville voisine de Gaziantep, proche de la frontière avec la Syrie. Soixante suspects, des étrangers pour la plupart, ont été arrêtés dans quatre quartiers de la capitale Ankara. Des dizaines d’autres personnes ont été arrêtées dans plusieurs provinces.