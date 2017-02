Combats en Ukraine

Avdiïvka — Au moins six personnes ont été tuées mercredi sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, au quatrième jour de combats entre soldats ukrainiens et rebelles prorusses, l’OTAN appelant Moscou à user de son influence auprès de ces derniers pour faire cesser les tirs. Ces combats sont les plus violents depuis la trêve obtenue en décembre, et ils surviennent alors que le nouveau président américain, Donald Trump, prône un rapprochement avec la Russie, accusée par Kiev et l’Union européenne de soutenir les séparatistes malgré ses dénégations. Outre les 19 personnes tuées depuis dimanche, les combats ont également fait au cours de ces dernières 24 heures une trentaine de blessés, dont 20 soldats ukrainiens, selon l’armée. L’Ukraine est en proie depuis bientôt trois ans à un conflit qui a fait près de 10 000 morts à ce jour.