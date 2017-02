Israël annonce 3000 logements de colonisation

Photo: Abir Sultan / Pool via Associated Press

Jérusalem — Israël a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la construction de 3000 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, quatrième annonce du genre en moins de deux semaines depuis l’investiture du président américain Donald Trump. Depuis le 20 janvier et la prestation de serment de M. Trump, Israël a donné son feu vert définitif à la construction de 566 logements dans trois quartiers de colonisation de Jérusalem-Est occupée et annexée, et annoncé la construction de 2502 logements en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Jeudi dernier, la municipalité israélienne de Jérusalem a donné son accord final à 153 nouvelles unités d’habitation, gelées selon elle sous les pressions du gouvernement Obama. Les autorités israéliennes se sont engouffrées dans l’espace ouvert par l’avènement de M. Trump, jetant aux orties la relative retenue observée dans leurs activités de colonisation au cours des dernières semaines de la présidence Obama. « Nous construisons et nous continuerons à construire », a promis le premier ministre Benjamin Nétanyahou, qui ne cache pas que la présidence Trump représente une « chance formidable » après les « pressions énormes » de l’administration Obama sur la colonisation et l’Iran.