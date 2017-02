Syrie: les pourparlers de paix sous l’égide de l’ONU reportés au 20 février

Nations unies — Les pourparlers de paix menés sous l’égide de l’ONU afin de mettre un terme au conflit syrien ont été reportés au 20 février, a annoncé mardi au Conseil de sécurité le médiateur onusien en Syrie. L’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a expliqué lors d’une réunion à huis clos que le report donnerait davantage de temps à l’opposition syrienne pour qu’elle se prépare et permettrait aux pourparlers d’être aussi ouverts que possible, ont indiqué deux diplomates. Les négociations de Genève devaient démarrer le 8 février, mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait annoncé la semaine dernière leur report, sans autres précisions. La Russie, la Turquie et l’Iran, qui ont obtenu fin 2016 un cessez-le-feu, ont organisé la semaine dernière à Astana, au Kazakhstan, une rencontre réunissant pour la première fois depuis le début de la guerre civile il y a six ans des représentants du régime et des combattants rebelles. Staffan de Mistura a présenté mardi au Conseil son rapport sur les préparatifs des pourparlers de Genève sur fond de craintes que les rencontres d’Astana ne représentent un canal de négociation parallèle. « Nous voulons donner une chance à la fois au gouvernement [syrien], pour qu’il s’engage sérieusement dans les pourparlers, et à l’opposition […] pour qu’elle ait la possibilité de se présenter avec une position unifiée », a expliqué Staffan de Mistura à des journalistes à l’issue de la réunion. « Si le cessez-le-feu devient aussi solide que nous l’espérons, cela ne fera qu’aider les pourparlers sur la Syrie. » Mais, a prévenu l’envoyé spécial des Nations unies, « si d’ici le 8 février l’opposition n’est pas prête à se présenter unie, [il va] devoir […] sélectionner la délégation pour qu’elle soit aussi inclusive que possible ».