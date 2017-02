«Il faut distinguer russophilie et "poutinophilie"», soutient Olivier Schmitt, professeur au Center for War Studies de l’University of Southern Denmark.

L’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis signale un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Or la France, comme d’autres pays européens, est aussi traversée par un discours pro-Poutine, affirme Olivier Schmitt dans son ouvrage Pourquoi Poutine est notre allié ? Anatomie d’une passion française (Hikari, 2016). Qu’en est-il de ce « pro-poutinisme » en Occident ? Entrevue avec M. Schmitt, professeur au Center for War Studies de l’University of Southern Denmark.

Le président russe serait-il en train de conquérir politiquement l’Occident ?

Moscou joue sur les fractures des sociétés occidentales, marquées par une désillusion face aux processus démocratiques et une montée du national-populisme. Une opinion favorable envers la Russie est fortement corrélée avec le soutien à un courant national-populiste — du type Front National, en France, ou UKIP, au Royaume-Uni.

La Russie appuie ces sentiments de deux manières. D’abord à travers les médias qu’elle contrôle (Sputnik et Russia Today), dont la ligne éditoriale fait la part belle aux contenus populistes et parfois complotistes. Puis à travers le soutien direct ou indirect à des responsables politiques ou partis dont elle estime qu’ils partagent le discours populiste-réactionnaire russe et peuvent servir ses intérêts : Front National (France), Vlaams Belang (Belgique), Jobbik (Hongrie), etc.

Mais comme le montrent les sondages du Pew Research Center, 67 % des Américains, 59 % des Canadiens, 70 % des Français et des Allemands, 69 % des Italiens et 66 % des Britanniques ont une vision négative de la Russie. Cela montre aussi les limites de l’attrait du discours populiste-réactionnaire et la résilience des sociétés démocratiques.

À quoi remarquez-vous cette russophilie — ou « poutinophilie » ?

Il faut distinguer russophilie et « poutinophilie ». On peut tout à fait aimer la culture russe sans souscrire aux vues des dirigeants actuels.

Sur ce dernier point, plusieurs marqueurs sémantiques sont facilement observables, et se retrouvent chez de nombreux partisans de M. Poutine. Par exemple, parler de l’« humiliation » de la Russie après la guerre froide est une reprise textuelle d’un des éléments de langage du régime. Que la Russie actuelle soit frustrée de ne pas obtenir ce qu’elle souhaite en politique étrangère — être considérée comme l’égale des États-Unis et disposer d’une zone d’influence néo-impériale dans son étranger proche — est certain. Mais parler d’humiliation a une connotation morale qui attribue une responsabilité exclusive aux Occidentaux dans la situation actuelle. Nul doute que ceux-ci ont commis des erreurs dans l’après-guerre froide, mais la Russie a au moins autant été « humiliée » par le comportement rapace de ses propres oligarques et la corruption du régime de M. Poutine. Et les invitations faites à la Russie de rejoindre l’Organisation mondiale du commerce, le G8, le FMI — et les milliards accordés à Moscou par ce biais — ou encore la création d’un conseil OTAN-Russie ne relèvent pas d’une volonté d’« humiliation ».

On observe d’autres marqueurs narratifs forts : assurer que « la Crimée a toujours été russe » — ce qui est faux — et que M. Poutine a « mis de l’ordre » en Russie sont des éléments de langage caractéristiques.

De manière générale, les discours « poutinophiles » se structurent autour de quatre motifs rhétoriques : M. Poutine est un « grand » dirigeant ; la Russie et l’Occident partagent des « valeurs communes » qui justifient un rapprochement ; il serait de toute façon dans notre « intérêt géopolitique » de le faire ; enfin, quoi que la Russie fasse, les États-Unis l’ont déjà fait, en pire, ce que justifie a priori et a posteriori toutes les actions du régime.

Et François Hollande, et Theresa May, et Angela Merkel ont insisté auprès de Donald Trump afin de maintenir les sanctions contre la Russie. N’est-ce pas le signe que l’Europe résiste toujours aux positions russes ?

Les responsables politiques européens actuels ont déjà une certaine expérience de traiter avec le régime russe. Ils comprennent que la situation actuelle est celle d’une longue et difficile restructuration de l’architecture de sécurité européenne. Et les sanctions sont l’un des leviers de négociation mobilisables par les Occidentaux.

Dans ce contexte, comment gérer les relations avec la Russie ?

La Russie est devenue un enjeu de positionnement politique et idéologique, au lieu de faire partie d’une analyse stratégique cohérente. Il s’agit donc de réintroduire les enjeux stratégiques dans le débat public.

Quand Moscou refuse de renouveler le document de Vienne de l’OSCE, lequel permet d’envoyer des observateurs occidentaux auprès des exercices militaires russes et vice-versa, tout en mobilisant des centaines de milliers de militaires lors d’exercices, quelle est son intention ? Quand la doctrine nucléaire russe prévoit une « sanctuarisation agressive » — nucléarisation immédiate de toute crise pour dissuader une solution négociée —, comment maintenir l’équilibre stratégique ? Quand la Russie remet méthodiquement en cause les outils de l’architecture de sécurité européenne — traité sur les Forces Conventionnelles en Europe, principes d’Helsinki, désarmement nucléaire tactique —, comment rebâtir une relation garantissant la sécurité des citoyens européens ?

Ramener ces enjeux stratégiques dans le domaine public permettra de sortir des postures politiciennes en posant la question fondamentale : que sommes-nous prêts à céder de notre sécurité et de nos valeurs pour satisfaire Moscou ?