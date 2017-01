Une économie familiale souterraine

Feras et Fediya Elhamoud, avec leurs deux enfants Rahaf et Ayham dans leur appartement de Mersin en Turquie, dans l’engourdissement de l'attente et de la guerre, entre la Syrie, la Turquie et Montréal. Cette image est tirée de la superposition d'une photographie et d'un vidéo.

À l’échelle mondiale, les transferts d’argent des migrants vers leur pays d’origine totalisent trois fois l’aide publique au développement. Plongeon au coeur de cette intimité économique et virtuelle. Aujourd’hui, des Canadiens d’origine syrienne tendent la main à leur famille réfugiée en Turquie. Deuxième d’une série de trois reportages.

« Certains vont payer les passeurs vers l’Europe ici. » C’est ce qu’un ami de Feras Elhamoud glisse, tout juste avant de pousser la porte d’une bijouterie dont la vitrine brille d’or dans une rue de Mersin, une ville d’un million d’habitants située au bord de la mer Méditerranée. Il tient à conserver son anonymat, pour ne pas se mettre à dos les deux jeunes hommes dont les yeux dépassent à peine du comptoir tout au fond du commerce. « Tout le monde en a besoin dans la communauté ici », justifie-t-il.

Sur une table devant eux, plusieurs cellulaires vibrent tour à tour. « Vous voulez envoyer quelque chose à Damas ou recevoir de là-bas? » demande celui de droite. « Pour Berlin, c’est 40 $ pour 1000 $US. Mais ce sera plus long… jusqu’à une heure, je pense », poursuit-il. Après consultation avec son collègue, il statue : entre Toronto et Mersin, il faudra compter 120 $ par tranche de 1000 $, et un tarif similaire avec l’Arabie saoudite.

Courtiers de transferts

Ce sont des hawaladers, une appellation courante dans le monde arabe pour désigner les courtiers de transferts, dans ce cas-ci non enregistrés. Leur mode de fonctionnement est très similaire d’un service à l’autre. Le migrant en Turquie entre en contact avec un système d’hawala pour envoyer de l’argent à quelqu’un en Syrie. Le migrant reçoit alors un code, qu’il transmet à son receveur. Celui-ci contactera alors l’hawala correspondant en Syrie, en réseau avec celui de la Turquie, pour retirer l’argent grâce à ce code.

« Les crises peuvent engendrer des fermetures soudaines de certains canaux vers des endroits où les besoins sont les plus criants », expose Carlos Vargas-Silva, chercheur à l’Observatoire de la migration à l’Université d’Oxford. En février 2015, la communauté somalienne installée aux États-Unis lançait, par exemple, un cri d’alarme, alors que les banques menaçaient de fermer les comptes des compagnies de transferts d’argent.

« Le problème est qu’au lieu de collecter plus d’informations, les banques préfèrent ne pas prendre le risque d’être accusées de blanchiment d’argent ou de financer le terrorisme », résume M. Vargas-Silva. Outre les interdictions légales, les canaux officiels exigent aussi souvent des papiers d’identité, parfois manquants pour les réfugiés, et un enregistrement de leur identité qu’ils redoutent.

« Nous avons peur depuis les années 1970. C’est normal qu’on soit devenus paranoïaques », confie le père de Feras. Cette même paranoïa, un réflexe de protection nécessaire en temps de guerre, fait hésiter à parler du soutien mutuel, celui qui traverse les frontières.

« Tout le monde a quelqu’un qui le soutient en dehors du pays, même si personne ne vous le dira », admet Feras à demi-mot. Les transferts d’argent sont devenus la première source de revenus dans au moins 50 % des sous-districts en Syrie, selon les données compilées en 2015 par l’organisation REACH, qui fournit en informations les plus grandes organisations humanitaires.

Ces quelques dollars épargnés du travail « payé comptant » par un ami, ou arrachés à une allocation par un autre arrivé en Europe, ne trouvent souvent leur chemin que par des canaux informels de transfert. Même les organisations humanitaires se résignent de plus en plus à utiliser ces voies souterraines. Les programmes de transferts d’argent gagnent en importance à cause des difficultés d’approvisionnement et de distribution en vivres et en biens de première nécessité.

Roger Dean, du Norwegian Refugee Council, a ainsi entrepris de documenter le système des hawalas, une appellation courante dans le monde arabe pour désigner les courtiers de transferts non enregistrés.

La peur que cet argent tombe entre les mauvaises mains en fait néanmoins un programme controversé. Mais les hawalas non enregistrés constituent les seuls canaux existants pour rejoindre la population civile des zones contrôlées par les rebelles, où le système financier s’est complètement effondré, note-t-il dans sa recherche. La seule façon de bâtir la confiance est donc d’étudier les risques, « pour les mitiger », dit-il au téléphone à partir d’Amman, en Jordanie.

Transferts multidirectionnels

Même en partance du Canada pour la Turquie, les courtiers de transferts se montrent d’une grande prudence. Seif Elhamoud raconte avoir subi une véritable enquête la dernière fois que sa fratrie a voulu transférer des fonds par Western Union. « On va leur envoyer de petits montants pour des médicaments pour mon père, par exemple. Mais ils n’aiment pas demander », expose-t-il.

« Si on est dans le besoin, on se sent brisé, on sent qu’on a perdu sa dignité. Et on ne veut pas passer pour des gens qui financent le terrorisme », affirme plus directement Joulnar El Husseini. Même si elle a quitté la Syrie depuis longtemps, elle s’est sentie profondément interpellée par le conflit. Elle a ainsi répondu à l’appel d’un jeune de 20 ans, relayé par des amis sur Facebook, qui s’est réfugié en Turquie.

« On baisse les yeux vers le cellulaire. Il y a du sang partout. On lève les yeux, il y a des gamins qui courent, des fleurs, des parcs. »

Ce reportage a été réalisé grâce au soutien de la bourse Travers.

Pour consulter ce reportage en grand format. cliquez ici.