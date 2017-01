Feux de forêts au Chili: plus de 40 personnes interpellées

Santiago du Chili — Les autorités chiliennes ont arrêté un total de 43 personnes, soupçonnées d’être à l’origine des feux de forêts qui ravagent le sud et le centre du pays et ont coûté la vie à onze personnes, a annoncé la présidente Michelle Bachelet.

La plupart des suspects ont été appréhendés à O’Higgins (sud), El Maule (centre) et Biobio (sud), les trois régions les plus touchées par ces incendies qui font rage depuis plus d’une semaine.

« Si certains de ces incendies ont été provoqués intentionnellement, les responsables seront poursuivis jusqu’au bout », a assuré Mme Bachelet dans un communiqué.

Au Chili, les actes de pyromanie sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Dimanche, 130 foyers étaient encore actifs.

Les incendies, qualifiés par les autorités de « pire désastre forestier » de l’histoire du pays, ont coûté la vie à onze personnes et ravagé près d’un demi-million d’hectares.

Plus de 11 000 personnes (pompiers, policiers, soldats…) sont à pied d’oeuvre pour combattre les sinistres qui frappent en particulier des localités rurales, où vivent pour l’essentiel des agriculteurs et des éleveurs.