Des Iraniens et Irakiens empêchés de prendre des vols pour les États-Unis

Des passagers retenus

Les compagnies aériennes appliquent le décret

Des Iraniens et Irakiens ont été empêchés samedi de prendre des vols pour les États-Unis quelques heures après la décision du président américain Donald Trump d’interdire l’arrivée de ressortissants de sept pays musulmans, d’où s’élèvent inquiétudes et critiques.L’Iran, dont plusieurs ressortissants n’ont pu s’envoler pour les États-Unis, a annoncé en soirée sa décision d’appliquer une mesure de réciprocité après la décision « insultante » des États-Unis.« La République islamique d’Iran [...], tout en respectant le peuple américain et pour défendre les droits de ses citoyens, a décidé d’appliquer la réciprocité après la décision insultante des États-Unis concernant les ressortissants iraniens et tant que cette mesure n’aura pas été levée », a affirmé le ministère dans un communiqué repris par la télévision d’État.La Maison-Blanche a annoncé vendredi avoir interdit pendant trois mois l’arrivée de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.À Téhéran, les médias iraniens ont rapporté plusieurs cas d’Iraniens qui n’ont pas pu embarquer pour les États-Unis.Des responsables de deux agences de voyage ont affirmé avoir reçu des instructions de la part des compagnies Emirates, Turkish Airlines et Etihad Airways, de ne plus vendre de billet à des Iraniens ayant un visa américain, car ces dernières refusent de les embarquer à bord.Une Iranienne, étudiante en gestion en Californie, devait retourner le 4 février aux États-Unis. « J’avais un billet sur Turkish (Airlines) le 4 février prochain, mais il a été annulé », a-t-elle déclaré à l’AFP sous couvert de l’anonymat.L’Iran et les États-Unis n’ont plus de relations diplomatiques depuis plus de 37 ans, mais environ un million d’Iraniens vivent aux États-Unis, selon les estimations officielles iraniennes. De nombreux Iraniens se rendent également chaque année aux États-Unis pour voir leur famille.

La société aérienne néerlandaise KLM a aussi refusé d'embarquer sept personnes à bord de ses avions, samedi.



« Nous aurions bien aimé les faire voyager avec nous mais cela n'a pas beaucoup de sens, l'entrée du pays leur aurait été refusée », a affirmé à l'AFP une porte-parole de KLM, Manel Vrijenhoek.



« Il y a une semaine, ils auraient pu voyager sans problèmes, ils avaient les papiers nécessaires mais aujourd'hui, ils n'auraient pas pu entrer dans le pays », a-t-elle souligné.

Le cinéaste iranien Asghar Farhadi aux Oscars ? Le réalisateur iranien Asghar Farhadi, lauréat de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère il y a cinq ans grâce à Une séparation, et dont le film Le client a été sélectionné aux #AcademyAwards 2017, pourrait ne pas pouvoir se rendre à Hollywood pour la cérémonie.



Son bureau a affirmé qu'il n’avait « aucune restriction légale pour se rendre aux États-Unis », a rapporté l’agence Isna. « Le réalisateur prendra sa décision d’ici quelques jours », selon son bureau.



Jeudi, avant que le président américain ne signe son décret, l’actrice iranienne Taraneh Alidousti, 33 ans, à l’affiche du film Le client avait annoncé sur Twitter qu’elle boycotterait la cérémonie prévue en février à Hollywood dénonçant une décision « raciste » de Donald Trump.

Au Caire, un couple irakien et leurs deux enfants qui avaient réservé des billets sur un vol de la compagnie EgyptAir ont été informés qu’ils ne pouvaient pas embarquer en raison des nouvelles règles, ont indiqué à l’AFP ces responsables. Selon eux, cette famille disposait pourtant de visas pour les États-Unis.De son côté, la compagnie Qatar Airways a indiqué que les citoyens des sept pays concernés par la décision américaine pourront toujours embarquer vers les États-Unis s’ils y possèdent un permis de résidence permanent.Le décret ne concerne pas les ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.Selon ce texte, les réfugiés syriens, qui ont fui par millions le conflit dans leur pays, et dont 18 000 ont été acceptés aux États-Unis depuis 2011, seront interdits d’entrée jusqu’à nouvel ordre.