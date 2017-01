Le voisin ignoré

Le voisin américain a beau être immense et omniprésent chez nous, son système politique a par le passé été peu étudié et enseigné au Québec, soutiennent plusieurs spécialistes.

Pour le professeur émérite Yvan Lamonde, « qu’on le veuille ou pas, l’élection de Trump force pourtant les Québécois à développer une vigilance et un intérêt à l’égard de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un nouvel éveil à l’égard de la réalité de ce pays. Pour nous, cela risque de correspondre à un exercice d’apprentissage politique qui va toucher un intérêt déjà là mais qui est désormais obligé. »

Or, pour plusieurs historiens, l’élection de Trump révèle paradoxalement une méconnaissance des États-Unis, malgré la proximité historique et géographique de ce géant avec le Québec. « Il y a une américanité évidente au Québec, mais il ne faut pas l’exagérer », croit Damien-Claude Bélanger, professeur d’histoire à l’Université d’Ottawa, spécialiste de l’histoire intellectuelle. Chacun possède des souvenirs de visites chez le voisin américain. « Mais jusqu’à quel point connaissons-nous les États-Unis ? »

Il faut distinguer, explique Yvan Lamonde, entre l’américanité des Québécois et leur américanisation. « Notre rapport avec les États-Unis a longtemps tenu à la culture matérielle et aux loisirs. » L’économie, les biens de consommation et la culture populaire au Québec portent indéniablement depuis longtemps la trace d’une forte influence américaine. « Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a une grande connaissance du système des États-Unis. »

En effet, la formation sur les États-Unis a longtemps fait défaut dans les études au Québec, observe Élisabeth Vallet, directrice scientifique à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et chercheuse en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis. À la fin des années 1990, rappelle-t-elle, l’UQAM avait un programme d’études américaines — « c’était assez unique » — qui a été abandonné. La Chaire n’a pour ainsi dire pas d’équivalent désormais. « Au Canada Institute à Washington, il se disait que la Chaire était le seul vrai centre sur les États-Unis. »

Autre temps

Selon le professeur Damien-Claude Bélanger, on connaissait mieux les États-Unis au Québec il y a un siècle. « La communauté canadienne-française aux États-Unis était alors importante. Il faut voir jusqu’à quel point on parlait des États-Unis dans les journaux », au moins sous cet angle. « Le Devoir, notamment, en parlait beaucoup », du moins de ce point de vue plus intérieur.

Un exemple éclatant de notre méconnaissance, selon le professeur Bélanger : « Combien savent aujourd’hui que Paul LePage, le gouverneur du Maine, a été élevé en français ? LePage est totalement inconnu au Québec et c’est un voisin ! Il y a cent ans, il est certain qu’on en aurait parlé. »

Au XIXe siècle, observe Yvan Lamonde, les Canadiens français possèdent une connaissance du système politique américain, à tout le moins parmi l’élite. Le journaliste Étienne Parent en parle d’abondance, à titre de rédacteur du journal Le Canadien. Ceux qui font la promotion du républicanisme font appel à l’exemple américain, tout comme ceux qui s’y opposent.

À l’époque, poursuit Damien-Claude Bélanger, « le système politique américain est encore assez nouveau. On se questionne encore sur sa valeur, comme on se questionne beaucoup sur la nature des systèmes politiques en général. Même Mgr Laflèche, dans Quelques considérations sur les rapports de la société civile avec la religion et la famille [1866], analyse la valeur des systèmes politiques ! »

Selon Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l’UQAM, le mouvement des Patriotes, de 1837-1738, puis ces libéraux qu’on nomme les Rouges considèrent l’exemple américain comme une influence positive. « Ils tentent d’introduire des éléments américains. »

Mais nos élites se rallient au modèle britannique, à compter du Canada de 1867, explique Chevrier. « Les États-Unis sont vus alors peu à peu comme une influence négative, qui sert de repoussoir. On s’en sert pour montrer comment ils sont mal gouvernés, combien le régime britannique est plus intéressant. Mais un fil demeure, notamment avec le mouvement indépendantiste québécois qui indique son intérêt, à compter des années 1960, pour des aspects du régime républicain américain. »

L’annexion

À quelques moments dans l’histoire jaillit l’idée qu’une annexion du Canada aux États-Unis serait profitable. À titre d’illustration, l’avocat beauceron Hans Mercier vient de relancer le Parti 51 dans cette perspective.

Mais au XIXe siècle, beaucoup d’hommes politiques et de journalistes considèrent vite qu’il vaut mieux rester dans l’Empire britannique plutôt que de lorgner du côté des États-Unis.

Yvan Lamonde résume : « L’impression est qu’on serait vite envahis, que nos institutions, nos lois et notre langue disparaîtraient vraisemblablement tôt ou tard. »

Le professeur Bélanger note au passage que notre rapport aux États-Unis a longtemps été conditionné par la perspective française. « Dans l’entre-deux-guerres, alors qu’on s’inquiète beaucoup des risques de l’assimilation, on lit surtout des auteurs français — Lucien Romier ou André Siegfried — pour comprendre les États-Unis ! Je me demande d’ailleurs si cela a beaucoup changé aujourd’hui. » Beaucoup de ce que nous lisons au sujet de nos voisins continue d’être filtré et conditionné par un regard français, observe-t-il.

Au temps de Kennedy

« Il est certain que l’influence des États-Unis se fait sentir dans les procédés de campagne électorale » au Canada et au Québec, estime le politologue Marc Chevrier. Est-ce qu’à partir de la campagne télévisée de John F. Kennedy on ne s’intéresse pas d’ailleurs beaucoup plus aux États-Unis ? « Il faut faire attention, dit Yvan Lamonde. C’est vrai que l’intérêt est plus grand, mais cela tient aussi à un intérêt pour Cuba, pour le marxisme aussi. » En d’autres termes, cela tient à un moment particulier de l’histoire internationale où un affrontement idéologique fait rage, ce qui place les États-Unis en observation. Mais on ne s’y intéresse pas pour autant profondément.

Pour Lamonde, spécialiste de l’histoire des idées, le développement d’un vrai intérêt pour les États-Unis au Canada français tient plutôt au fait que plusieurs étudiants d’ici ont commencé à étudier dans les universités américaines après la Seconde Guerre mondiale. Jean-Charles Falardeau, Maurice Tremblay, Guy Frégault et Guy Rocher, parmi d’autres, reviennent avec une connaissance plus fine de nos voisins et développent dans leur oeuvre cette question de l’américanité.

« Après la guerre, explique le sociologue Guy Rocher en entrevue au Devoir, l’université française avait soudain mauvaise presse. On nous disait qu’elle ne s’était pas encore remise du choc de la guerre, que nous n’aurions pas d’encadrement en allant étudier là-bas. Le côté scientifique et culturel des États-Unis nous est soudain apparu. » Rocher s’inscrit en 1950 à l’Université Harvard. « L’université américaine a développé un modèle qui donnait plus de place à des nouvelles disciplines », sociologie, ethnologie, sciences politiques, etc. Cette nouvelle connaissance héritée des États-Unis irrigue alors divers champs de savoir au Québec. Ce qui ne signifie pas pour autant que les États-Unis eux-mêmes sont dès lors mieux connus.

L’historien Damien-Claude Bélanger rappelle qu’à ce jour encore, l’enseignement au sujet des États-Unis demeure maigre au Québec. « On a beaucoup d’études sur les rapports France-Québec. Je ne dis pas que ce n’est pas important, mais combien en avons-nous sur les rapports avec les États-Unis ? Dans les universités canadiennes-anglaises, on en trouve. En français, pratiquement rien. Pourtant, c’est majeur. »

Les lacunes demeurent importantes dans nos connaissances des États-Unis, juge le professeur de l’Université d’Ottawa. « Je me demande aujourd’hui jusqu’à quel point nous comprenons le système américain. […] Puisqu’on était dans une période politique où nos rapports avec les États-Unis suivaient leurs cours, il n’en était guère question. Quand tout va bien, on n’en parle pas. Et tout d’un coup, il faut apprendre à gérer un rapport qu’on avait négligé d’étudier… On n’a pas assez analysé notre rapport avec les États-Unis sur les plans de l’histoire et de l’avenir. »

Il faut être mieux outillé intellectuellement pour agir à la suite de l’élection de Trump, considère Bélanger. « On voit bien dans ce cas l’importance des sciences humaines et sociales. Ce n’est pas juste un problème économique qui est en cause ici. »