«Trump pourrait arracher le prix Nobel de la paix»

« Ça va mal finir. Je lui donne un an et demi. » Irvin Studin n’y va pas de main morte pour prédire l’issue du règne de Donald Trump qui s’amorce à peine. « Je ne sais pas exactement comment ça va finir, mais ça va mal finir, voire avec des larmes », a-t-il ajouté, non sans humour, dans une analyse pourtant très sérieuse du monde à l’ère Trump présentée mardi à l’UQAM à l’invitation de la Chaire Raoul-Dandurand, à laquelle il est affilié pour l’année universitaire en cours.

Perçu comme l’un des meilleurs penseurs de sa génération en politique internationale, Irvin Studin, qui avait d’ailleurs prédit l’élection du controversé milliardaire, a tenté d’esquisser les grands traits de ce que seront les relations des États-Unis avec le reste du monde, la première des dix thèses de son exposé étant, justement, que ça va mal finir. Pourquoi ? « Parce que d’ici un an, si ça se déroule comme en ce moment, Trump va rapidement perdre sa légitimité », a expliqué M. Studin, rédacteur en chef de Global Brief et président du think tank Institute for the 21st Century Questions. Évoquant la psyché du personnage, qu’il juge « capricieux » et « narcissique », il ajoute qu’il ne serait pas surpris de voir le nouveau président destitué, grâce à « un mélange de catastrophes administratives et stratégiques, de prises de décisions et de très mauvais jugements ».

Mais attention, le principal intéressé ne démissionnera pas si facilement. Un Donald Trump de plus en plus à l’aise avec les leviers du pouvoir pourrait tenter par tous les moyens de ressusciter sa légitimité auprès de la population, quitte à lancer une guerre contre un ennemi commun, une cible faisant l’unanimité et qui consoliderait ses appuis. Quelle pourrait être cette cible ? Les Arabo-musulmans.

La troisième thèse d’Irvin Studin évoque justement le scénario catastrophe d’un attentat terroriste de taille perpétré dans une grande ville américaine par des islamistes radicaux. « Ce serait le pire scénario pour la politique intérieure aux États-Unis et celui qui m’effraie le plus », a-t-il confié. Car la réaction de Donald Trump serait « disproportionnée ». « Ce n’est pas la minorité mexicaine ou latino, non plus les femmes et les communautés homosexuelles, mais la clientèle musulmane qui serait ciblée et qui serait menacée davantage en cas d’attaque terroriste. » Et combiner ce scénario d’attentat avec le besoin de légitimité de Donald Trump pourrait mener ce dernier très loin.

Trump, Prix Nobel

« Trump peut arracher le prix Nobel de la paix. » Voilà une autre des thèses de M. Studin, qui a provoqué l’hilarité de son auditoire. « Je suis sérieux, mais il peut aussi nous lancer en guerre nucléaire, tout cela la même journée », a-t-il ajouté, cette fois pour plaisanter. Plus sérieusement, cette thèse repose sur la possibilité qu’un Donald Trump agissant « à la manière d’un tsar classique » ait envie de réunir les présidents russe et chinois pour parvenir à une entente sur le nucléaire. Craignant qu’une présidence d’Hillary Clinton n’eût lancé les États-Unis dans un affrontement nucléaire entre l’Occident et d’autres pays, notamment la Russie, Irvin Studin croit qu’un Donald Trump pourrait arriver à calmer le jeu en cas d’escalade, à tout le moins pour les prochaines années.

« Il a cette capacité de sauver le monde. C’est une capacité sérieuse dont ne jouissait pas Obama, qui était plutôt transactionnel et avait moins d’imagination et de créativité. » En revanche, « s’il entre en conflit avec la Chine, s’il pousse trop et n’est pas hyperconscient des [limites] et qu’il n’a pas un comportement raisonnable avec de grandes puissances, alors on se lance dans une dynamique nucléaire et ce serait rapide », estime M. Studin.

Dans ses autres thèses, celui qui a obtenu les prestigieuses bourses Rhodes et de la Fondation Trudeau suggère qu’il ne faut pas sous-estimer la Chine, non plus que la Russie qui, malgré un déficit de légitimité étant donné la chute du projet soviétique, est une grande puissance avec ses 14 frontières territoriales et ses quatre frontières maritimes, sa grande culture, son héritage intellectuel et… le nucléaire. Et un président, Vladimir Poutine, qui, en plus de posséder un sens de l’humour redoutable, « connaît mieux le monde qu’Obama et Trump ensemble ».

Cela dit, il ne faudrait pas exagérer l’impact des Russes et leur intérêt à avoir un impact sur les élections américaines. « [Le piratage du comité national démocrate], ils l’ont fait, comme les Chinois l’ont sûrement fait aussi, mais ils n’ont aucunement chorégraphié l’avènement au pouvoir de Trump », a soutenu M. Studin, qui enseigne en politique publique à l’Académie nationale d’administration publique à Moscou. « Il ne faut pas leur lancer trop de fleurs, en disant qu’ils sont des génies et qu’ils manipulent le monde. »

Et le Canada ?

La huitième thèse de M. Studin est que le Canada a intérêt à profiter du règne de Donald Trump pour « penser par lui-même ». « On ne sait pas penser par nous-mêmes, car on n’a jamais eu à le faire », dit-il. Entre une Europe déstabilisée — et dont il prédit l’éclatement —, des États-Unis en déclin sécuritaire, la fonte de la glace au nord et une Chine qui veut reprendre sa place, le Canada semble avoir joui, et jouit encore, d’une situation exceptionnelle.

Étant donné la durée de vie moyenne des États aujourd’hui sur le plan politique, le Canada, qui est encore debout et n’a pas connu de guerre en 150 ans, est exceptionnel, insiste M. Studin. « Mais qu’arrive-t-il aux grandes puissances qui ne gèrent pas bien leur territoire et ne sont pas à la hauteur ? Elles sont écrasées, rappelle-t-il. Je ne peux pas vous promettre que le Canada sera là à la fin de ce siècle ou qu’il sera là avec ses frontières actuelles. »

En clair, les Canadiens devront apprendre des langues, s’intéresser à la Chine, à la Russie et aux autres pays, réimaginer les frontières du pays et amener ce dernier à s’insérer de façon dynamique et stratégique dans ses relations avec ses voisins. « Il faudra travailler sur notre destin. Et la présidence de Trump en est une belle occasion. »