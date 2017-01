Une machine bien huilée

Pedro Garcia Aguilar dans sa maisonnette en Ontario. Son père a travaillé comme ouvrier saisonnier agricole pendant près de 20 ans au Canada : «Il n’a jamais dit qu’il s’ennuyait. Notre plaisir était de le voir revenir avec des pantalons et des souliers neufs.»

Avant l’aube, au ministère du Travail à Mexico, des hommes s’assoient dans les marches. De nuit, ils sont arrivés des campagnes de tout le pays pour récupérer leurs documents de voyage, quelques heures avant leur envol pour le Canada.

Derrière les portes encore closes du ministère s’étale la machine bien huilée à l’origine de l’envoi de plus de 20 000 travailleurs agricoles saisonniers vers nos terres.

À l’étage, Enrique Evangelista Cortes regarde défiler sa base de données, le registre exhaustif de « ceux qui ont pu et ceux qui n’ont pas pu partir » depuis la signature de cette entente bilatérale en 1974.

Pour le directeur de la mobilité des employés, le Programme de travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) est un « succès ». Son aspect « sécuritaire, légal et ordonné » lui confère un avantage certain sur le casse-tête de l’immigration irrégulière en sol américain, dont Donald Trump a fait son épouvantail.

Pour être admissible au PTAS, vaut mieux être marié, père de famille, vivre en zone rurale et ne pas avoir étudié au-delà du secondaire. Le programme est coûteux, jusqu’à six millions de dollars canadiens par année, nous glisse-t-on discrètement, mais le « retour sur investissement » en vaut la peine.

Le calcul du gouvernement mexicain est simple : à eux seuls, les travailleurs agricoles saisonniers ont envoyé plus de 225 millions de dollars à leurs proches en 2015 seulement, ce qui représente parfois jusqu’aux trois quarts de leur salaire.

Au total, les transferts d’argent de l’étranger vers le Mexique ont totalisé 34 milliards pour cette même année, dépassant les revenus pétroliers et les investissements directs étrangers. Le pays arrive ainsi au quatrième rangs des receveurs à l’échelle mondiale.

Si quitter le pays fut longtemps synonyme d’abandon de la patrie, les migrants mexicains sont passés de « traîtres à héros », selon les mots de la politologue Cecilia Imaz Bayona. Les forts liens qui perdurent ont contribué à changer les perceptions, y compris au sein des institutions.

On mise de plus en plus sur l’argent des migrants. Exit le « je-m’en-foutisme » du gouvernement, dit Samuel Berkstein. Il coordonne le programme 3X1 au ministère du Développement social, qui triple les investissements des clubs de migrants. Ces clubs, enregistrés surtout aux États-Unis, peuvent financer des projets éducatifs, productifs ou encore des infrastructures sociales de base comme des centres de santé ou des routes. Le budget de 3X1 se limite cependant à 42 000 $ pour l’instant.

L’Institut des Mexicains de l’extérieur (IME) distribue aussi des bourses d’études pour les familles recevant de l’argent et des subventions à la construction pour les migrants qui prévoient un retour.

Aucun des migrants ni aucune des familles interrogées ne connaissaient toutefois l’existence de ces prestations. La titulaire de l’IME, Eunice Rendón Cárdenas, avoue que ces initiatives « ont besoin de plus de communication ».

Servir pour surnager

Du point de vue macroéconomique, le programme paraît logique. « C’est un business pour les deux gouvernements », dit Andrea Galvez, l’unique point de liaison au Mexique de l’Alliance des travailleurs agricoles (ATA). Mais d’une perspective individuelle, le programme crée une « réserve » de travailleurs « captifs » peu payés dont les droits sont difficiles à garantir. Mme Galvez rapporte en effet recevoir une vingtaine de plaintes par mois, dont les plus graves vont jusqu’au rapatriement après un accident de travail non soigné.

« Sans information, personne ne connaît ses recours. […] Tu as de la chance si tu tombes sur un numéro, sinon tant pis pour toi », relate la Mexicaine d’origine. Approcher les travailleurs reste laborieux, dit-elle. Le gouvernement mexicain a refusé que l’ATA dispense une formation sur leurs droits avant le départ. « Pour moi, ce sont des obstacles évidents mis par le fédéral », assure celle qui s’est résolue à faire le tour des États les plus concernés pour « outiller » les migrants.

Photo: Michel Huneault

La plupart ont quitté tôt les bancs d’école et perçoivent souvent les processus de demandes ou de plaintes comme insurmontables. Une fois au Canada, « ils n’ont pas le temps de réfléchir », ajoute-t-elle. L’important, surtout, est que leur patron les rappelle l’année suivante : « Ils se font dire : “ Si on vous voit vous syndicaliser, on engagera des Guatémaltèques ”. »

Andrea Galvez plaide pour une représentation collective de ces travailleurs dans la gestion du programme, déjà accordée aux employeurs.

L’aspect temporaire des permis de travail en fait une main-d’oeuvre jetable, une sous-classe de citoyens à qui on refuse l’intégration dans la société canadienne sous prétexte de répondre à un besoin temporaire. Cette zone d’exception de l’immigration, promue par les entreprises agricoles, est en fait une « subvention indirecte à l’agriculture », soutient Hussan Syed, coordonnateur de l’organisme Migrant Workers Alliance for Change, basé à Toronto.

Un sondage de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre agricole étrangère (FERME) rapporte que 80 % de ses membres jugent qu’ils pourraient avoir à cesser leurs activités s’ils perdaient l’accès à ces travailleurs.

Dans la salle du deuxième étage du ministère du Travail, 25 hommes trouvent une fiche de santé après avoir déplié le rabat qui porte l’inscription « Canada » en lettres officielles.

Le formateur du ministère, qui parsème sa formation de « muchachos » et d’« amigos », montre comment pointer les différentes parties du dessin d’un corps humain en cas de douleur ou de blessure. « N’oubliez pas votre lunch et une bouteille d’eau quand vous partez aux champs, rappelle-t-il. Avez-vous des conseils pour votre nouveau compagnon ? » demande-t-il,se tournant vers les plus anciens : « Obéis », répond l’un d’eux.

Des programmes de travailleurs En 2015, aux 30 745 ouvriers agricoles venus surtout du Mexique et des Antilles en vertu du Programme de travailleurs agricoles saisonniers PTAS, s’ajoutaient 9355 personnes du volet agricole et peu spécialisé du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). L’an dernier, ils étaient ainsi près de 10 000 au Québec et 12 500 en Ontario, dont la moitié étaient mexicains.



Les statistiques disponibles pour janvier à octobre 2016 indiquent une augmentation pour ces deux catégories d’immigration.

