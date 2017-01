Purge: des Turcs portent plainte

Photo: Adem Altan Agence France-Presse

Strasbourg — Plus de 5300 Turcs ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour se plaindre de la répression qui a suivi le putsch avorté du 15 juillet, a indiqué jeudi le président de cette Cour, qui craint de la voir « submergée » par ces dossiers. Ces 5363 requêtes représentent à elles seules plus de 10 % de toutes les plaintes adressées à la CEDH sur l’ensemble de l’année 2016, pour les 47 États membres du Conseil de l’Europe, a précisé Guido Raimondi. Si on ajoute 2945 requêtes émanant de Turquie, mais concernant d’autres sujets que les purges consécutives au putsch avorté, on arrive à un total de 8308 plaintes turques, soit quasiment quatre fois plus qu’en 2015.