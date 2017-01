Près de 70 morts dans de nouveaux combats au Yémen

Aden — Des combats entre l’armée yéménite soutenue par l’aviation d’une coalition arabe et les rebelles ont fait près de 70 morts en 24 heures dans l’ouest du pays en guerre, où le pouvoir tente de briser le statu quo militaire. Plus de 150 combattants ont péri depuis le lancement le 7 janvier par les forces gouvernementales d’une vaste offensive, avec l’aide de l’aviation et de la marine de la coalition arabe, dans la région de Dhubab (sud-ouest), à 30 km du détroit stratégique de Bab Al-Mandeb, séparant la mer Rouge de l’océan Indien.