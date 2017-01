Suivez la «Marche des femmes» contre Donald Trump à Washington

Plus de 200 000 femmes sont attendues dans les rues de Washington samedi, pour dénoncer l'accession à la présidence des États-Unis de Donald Trump, officiellement intronisé la veille.Les organisatrices de cette « Marche des femmes » annoncent des centaines de « marches sœurs » dans d’autres villes des États-Unis, dont New York, Boston, Los Angeles et Seattle, ainsi qu’au-delà des frontières américaines.