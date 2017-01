Yémen: 29 rebelles tués dans des raids aériens

Aden — La coalition militaire arabe qui intervient au Yémen sous commandement saoudien a tué en 24 heures au moins 29 rebelles dans une série de raids aériens menés dans la province de Hodeida, sur la mer Rouge. L’objectif est de reprendre aux rebelles les zones bordant la mer Rouge sur 450 km, dont les villes de Mokha, Hodeida et Midi, près de la frontière saoudienne. Dans le sud de la capitale Sanaa, tenue par les rebelles, des avions de la coalition ont bombardé vendredi une base de la Garde républicaine, contrôlée par les Houthis, provoquant de fortes explosions qui ont poussé des familles à fuir leurs maisons. La coalition arabe a lancé en mars 2015 une campagne de raids aériens après la conquête par les Houthis de Sanaa et leurs avancées vers le sud du pays. Depuis, plus de 7400 personnes ont été tuées au Yémen, selon l’Organisation mondiale de la santé.